タレントの板野友美（34）が「#友飯」をつけて、バリエーション豊かな手料理を披露した。【映像】板野友美、670万円超の“土禁”高級愛車&食卓を公開2021年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、4歳の長女・ベビちんの育児に奮闘している板野。Instagramでは、広々とした自宅の様子や、4歳になったベビちんの誕生日をお祝いした仲むつまじい親子ショットなどを披露している。2026年3月