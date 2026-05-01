タレントの板野友美（34）が「#友飯」をつけて、バリエーション豊かな手料理を披露した。

【映像】板野友美、670万円超の“土禁”高級愛車&食卓を公開

2021年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、4歳の長女・ベビちんの育児に奮闘している板野。

Instagramでは、広々とした自宅の様子や、4歳になったベビちんの誕生日をお祝いした仲むつまじい親子ショットなどを披露している。

2026年3月8日の投稿では、前の年の9月ごろに納車された車両本体価格670万円以上の愛車「レンジローバー・イヴォーク」を紹介しており、「汚れるのを恐れて車内土禁にしてる。足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない」と、車内でのマイルールを明かし話題になっていた。

バリエーション豊かな“友飯”が並ぶ食卓を公開

4月29日に更新したストーリーズでは、「生春巻き」「エビとアスパラ豚肉バター炒め」「サラダ」「ロールキャベツ」などが並ぶ、バリエーション豊かな“友飯”を披露している。（『ABEMA NEWS』より）