バスケットボール男子日本代表候補選手にＮＢＡで活躍する八村塁（レイカーズ）と河村勇輝（ブルズ）も名を連ねた。日本協会（ＪＢＡ）は１日に都内で会見を開き、今夏の男子代表候補選手５３人を発表。今季はＷ杯アジア予選、アジア大会を控えており、今後メンバーを絞っていく。八村を巡っては２年前のパリ五輪後に「お金の目的があるような気がする」などとＪＢＡを批判。大きな溝ができていたが、伊藤拓摩強化委員長が就