将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦挑戦者決定戦が5月1日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と服部慎一郎七段（26）が現在対局中だ。藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権をかけた注目の一戦は、振り駒で後手番となった服部七段が「雁木」に誘導した。【中継】羽生九段VS服部七段 注目の挑戦者決定戦（生中継中）永世棋聖資格保持者の羽生九段は、タイトル通算獲得数は歴代最多の9