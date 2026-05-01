将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦挑戦者決定戦が5月1日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と服部慎一郎七段（26）が現在対局中だ。藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権をかけた注目の一戦は、振り駒で後手番となった服部七段が「雁木」に誘導した。

【中継】羽生九段VS服部七段 注目の挑戦者決定戦（生中継中）

永世棋聖資格保持者の羽生九段は、タイトル通算獲得数は歴代最多の99期で、そのうち棋聖位を16期獲得している。この一戦に勝利した場合は、第72期王将戦七番勝負以来、3年ぶりのタイトル戦出場となる。

一方、服部七段は新人王戦優勝3回、加古川青流戦優勝1回などの実績を持つ。2021年度の第7期叡王戦で挑戦者決定戦を経験しているが、惜しくもタイトル挑戦を逃しており、この一戦にかける想いは強い。

ABEMAで解説を務める梶浦宏孝七段（30）は、「後手の服部の雁木戦法から戦いになっているので、早いペースで進んでいる」とコメント。「ある程度お互いに研究はあったと思うが、それにしても早いのでは」と印象を語っていた。

持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

羽生善治九段 タンパク質スペシャルボウル

服部慎一郎七段 ヒレカツ定食ライト、味噌汁

【昼食休憩時の残り持ち時間】

羽生善治九段 2時間50分（消費1時間10分）

服部慎一郎七段 3時間26分（消費34分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）