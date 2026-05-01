富山市のデパートで開かれている北海道の物産展は、きょうから第2弾が始まりました。大和富山店で開かれている「初夏の大北海道展」はきょうから半数以上の店を入れ替え、海の幸やスイーツなどバラエティに富んだ41店舗が出店しています。札幌で人気の味噌ラーメンには、北海道産の帆立と豚肉を使ったワンタンが添えられ、1日100食限定で販売されています。また、富良野産の小麦を使ったザクザクとした食感のシ