【S.H.Figuarts 「トリガー」】 発売日・価格：未定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 「トリガー」」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する、オボルス小隊の狙撃手「トリガー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化するもの。 今