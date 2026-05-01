【S.H.Figuarts 「トリガー」】 発売日・価格：未定

　BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 「トリガー」」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

　本製品は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する、オボルス小隊の狙撃手「トリガー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化するもの。

　今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の商品化決定を発表しており、商品化決定以外の情報は明かされていないため、続報に期待したい。

Copyright (C) miHoYo. All RIghts Reserved.