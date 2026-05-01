「ゼンレスゾーンゼロ」よりオボルス小隊の狙撃手「トリガー」が「S.H.Figuarts」で商品化決定！
【S.H.Figuarts 「トリガー」】 発売日・価格：未定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 「トリガー」」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する、オボルス小隊の狙撃手「トリガー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の商品化決定を発表しており、商品化決定以外の情報は明かされていないため、続報に期待したい。
『ゼンレスゾーンゼロ』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 1, 2026
【S.H.Figuarts 「トリガー」】商品化決定!!
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