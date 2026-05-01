入園という新しいスタートは、子どもだけでなくママにとっても手探りの連続です。準備物ひとつとっても「これで大丈夫かな」と不安になる場面もあるでしょう。そんななか、良かれと思った行動が思わぬ“やらかし”につながることもあります。『やらかした……入園して給食がはじまった。ナフキンとして長方形の厚地のものを持たせたら、「正方形の薄いものにしてください」と連絡が。さらに小さいお茶のペットボトルももたせたら、