FIFA＝国際サッカー連盟のインファンティノ会長は、カナダで開かれている総会でイランがワールドカップの試合に参加すると改めて強調しました。インファンティノ会長：イランはもちろんワールドカップに参加する。もちろんアメリカでだ。FIFAのジャンニ・インファンティノ会長は4月30日、カナダ西部バンクーバーで開かれたFIFAの総会でこのように述べ、6月に始まるワールドカップにイランが参加し、アメリカ国内での試合に出場する