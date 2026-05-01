「ESPN」が4月の独自ランキングを発表

ドジャースの佐々木朗希投手が、米スポーツ局「ESPN」による4月の先発投手部門「期待外れ」の部門に選出されてしまった。メジャーの舞台で制球難や痛打を浴びる場面が目立っており、同局は「3Aでイニングを積み重ねるべき」との厳しく評価していた。

同局のデビッド・ショーエンフィールド記者は28日（日本時間29日）、「2026年4月のMLB……そして開幕序盤に期待外れだった選手たち」と題した特集記事を公開。ポジションごとに独自の選出を行った。

先発投手部門の寸評では「ササキは制球が定まらず、打たれやすい投球が続き、WHIPは1.81という苦しい数字となっている」。22回2/3を投げて、13四球、28被安打、7被本塁打を許している苦しい現状を指摘した。

記事では、不振の要因としてファストボールの質に言及している。「ファストボールは平均97マイル（約156.1キロ）と十分な球速があるものの、球筋が素直すぎて空振りが奪えない」と分析。打者は佐々木のファストボールに対し、43打数17安打の打率.395、5本塁打と打ち込んでいるデータを提示した。

直球が機能していないことで、最大の武器であるスプリットにも悪影響を及ぼしている。「スプリットは効果的な決め球となり得るが、問題は三振を狙えるカウントまで持ち込めないことだ」と悪循環に陥っていることを説明した。現在は先発ローテーションに留まっているが、「球種を磨くためにイニングをこなす必要があるが、そのイニングは3Aで積み重ねるべきなのかもしれない」とマイナーでの再調整まで推奨していた。

なお、同部門の「現時点でのベスト選手」にはエンゼルスのホセ・ソリアーノ投手が選出されていた。メジャー2年目を迎えた佐々木は、ここから本来の投球を取り戻すことができるだろうか。（Full-Count編集部）