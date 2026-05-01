初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。今回は、「急いで（急いでください）」の英語表現について。「急いで」の英語といえば、「hurry」や「hurry up」を思い浮かべる人が多いと思いますが、他にもたくさんあります。中でも覚えておくと便利な表現をいくつ