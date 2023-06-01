プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アサリとベーコンのリゾット」 「ナスのオイスター炒め」 「スナップエンドウの卵サラダ」 の全3品。 アサリ、スナップエンドウなどを使って作る、食べていて飽きのこない献立です。【主食】アサリとベーコンのリゾット アサリとベーコンの旨味が広がるリゾットです。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：394Kcal レシピ制作：管理栄養士、