【今日の献立】2026年5月1日(金)「アサリとベーコンのリゾット」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アサリとベーコンのリゾット」 「ナスのオイスター炒め」 「スナップエンドウの卵サラダ」 の全3品。
アサリ、スナップエンドウなどを使って作る、食べていて飽きのこない献立です。
【主食】アサリとベーコンのリゾット
アサリとベーコンの旨味が広がるリゾットです。
調理時間：30分
カロリー：394Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
玉ネギ (みじん切り)1/4個分
カボチャ 1/16個
ベーコン (ブロック)70g
バター 20g
白ワイン 大さじ3
＜スープ＞
水 300ml
固形スープの素 1/2個
粉チーズ 適量 塩コショウ 少々
2. お米が半透明になったら白ワインを注ぎ、強火で水気を飛ばすように手早く炒める。
3. ＜スープ＞を100ml加え、水気を飛ばしながら強火で炒める。
4. 残りのスープとアサリを加え、フライパンに蓋をして弱めの中火で10〜12分時々混ぜながら煮る。蓋を取り、まだ＜スープ＞が残っている場合は、強火で＜スープ＞が少なくなるまで火を入れて下さい。
5. 最後に塩コショウで味を調え、器に盛って粉チーズを振る。
【副菜】ナスのオイスター炒め
ナスに調味料がよく馴染んでおいしいですよ。
調理時間：10分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
オイスターソース 小さじ2
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 大さじ1
白ゴマ 適量
2. 全体に炒められたらサヤインゲンを加えてサッと炒め、器に盛って白ゴマを振る。
【副菜】スナップエンドウの卵サラダ
パクチー好きにはたまらないサラダです。
調理時間：10分
カロリー：119Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
パクチー（香菜） 1~2株 ゆで卵 1個
ツナ (缶)40g
＜ドレッシング＞
スイートチリソース 小さじ2
オリーブ油 小さじ2
塩コショウ 少々
ゆで卵はザク切りにする。ツナはザルに上げ、油をきる。
アサリ、スナップエンドウなどを使って作る、食べていて飽きのこない献立です。
【主食】アサリとベーコンのリゾット
アサリとベーコンの旨味が広がるリゾットです。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：394Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）アサリ (砂出し)1パック お米 1/2合
玉ネギ (みじん切り)1/4個分
カボチャ 1/16個
ベーコン (ブロック)70g
バター 20g
白ワイン 大さじ3
＜スープ＞
水 300ml
固形スープの素 1/2個
粉チーズ 適量 塩コショウ 少々
【下準備】アサリは殻をこすり合わせて水洗いし、水気をきる。カボチャは種とワタを取り、1cm角に切る。ベーコンは5mm角に切る。小鍋に＜スープ＞の材料を合わせて火にかけ、固形スープの素を煮溶かしておく。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにバターを熱し、玉ネギとカボチャ、ベーコンを加えて炒める。玉ネギが透き通ってきたら、お米を加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. お米が半透明になったら白ワインを注ぎ、強火で水気を飛ばすように手早く炒める。
©Eレシピ
3. ＜スープ＞を100ml加え、水気を飛ばしながら強火で炒める。
©Eレシピ
4. 残りのスープとアサリを加え、フライパンに蓋をして弱めの中火で10〜12分時々混ぜながら煮る。蓋を取り、まだ＜スープ＞が残っている場合は、強火で＜スープ＞が少なくなるまで火を入れて下さい。
©Eレシピ
5. 最後に塩コショウで味を調え、器に盛って粉チーズを振る。
©Eレシピ
【副菜】ナスのオイスター炒め
ナスに調味料がよく馴染んでおいしいですよ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ナス 3本 サヤインゲン 6~8本 ＜調味料＞
オイスターソース 小さじ2
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 大さじ1
白ゴマ 適量
【下準備】ナスはヘタを切り落とし、幅5mmの斜め切りにして水に放ち、水気をきる。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、熱湯でゆでてザルに上げ、斜め薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を強火で熱してナスを炒め、焼き色がついて少ししんなりしてきたら＜調味料＞の材料を加え、さらに炒め合わせる。
©Eレシピ
2. 全体に炒められたらサヤインゲンを加えてサッと炒め、器に盛って白ゴマを振る。
©Eレシピ
【副菜】スナップエンドウの卵サラダ
パクチー好きにはたまらないサラダです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：119Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）スナップエンドウ 1袋(100g)
パクチー（香菜） 1~2株 ゆで卵 1個
ツナ (缶)40g
＜ドレッシング＞
スイートチリソース 小さじ2
オリーブ油 小さじ2
塩コショウ 少々
【下準備】スナップエンドウはヘタと筋を取り、分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、斜め半分に切る。パクチーは根元を切り落とし、ザク切りにする。
©Eレシピ
ゆで卵はザク切りにする。ツナはザルに上げ、油をきる。
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【作り方】1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、スナップエンドウ、パクチー、ゆで卵、ツナを加えて和え、器に盛る。
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