プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アサリとベーコンのリゾット」 「ナスのオイスター炒め」 「スナップエンドウの卵サラダ」 の全3品。
アサリ、スナップエンドウなどを使って作る、食べていて飽きのこない献立です。

【主食】アサリとベーコンのリゾット
アサリとベーコンの旨味が広がるリゾットです。

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調理時間：30分
カロリー：394Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

アサリ  (砂出し)1パック お米  1/2合
玉ネギ  (みじん切り)1/4個分
カボチャ  1/16個
ベーコン  (ブロック)70g
バター  20g
白ワイン  大さじ3
＜スープ＞
  水  300ml
  固形スープの素  1/2個
粉チーズ  適量 塩コショウ  少々

【下準備】

アサリは殻をこすり合わせて水洗いし、水気をきる。カボチャは種とワタを取り、1cm角に切る。ベーコンは5mm角に切る。小鍋に＜スープ＞の材料を合わせて火にかけ、固形スープの素を煮溶かしておく。

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【作り方】

1. フライパンにバターを熱し、玉ネギとカボチャ、ベーコンを加えて炒める。玉ネギが透き通ってきたら、お米を加えて炒め合わせる。

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2. お米が半透明になったら白ワインを注ぎ、強火で水気を飛ばすように手早く炒める。

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3. ＜スープ＞を100ml加え、水気を飛ばしながら強火で炒める。

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4. 残りのスープとアサリを加え、フライパンに蓋をして弱めの中火で10〜12分時々混ぜながら煮る。蓋を取り、まだ＜スープ＞が残っている場合は、強火で＜スープ＞が少なくなるまで火を入れて下さい。

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5. 最後に塩コショウで味を調え、器に盛って粉チーズを振る。

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【副菜】ナスのオイスター炒め
ナスに調味料がよく馴染んでおいしいですよ。

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調理時間：10分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ナス  3本 サヤインゲン  6~8本 ＜調味料＞
  オイスターソース  小さじ2
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
サラダ油  大さじ1
白ゴマ  適量

【下準備】

ナスはヘタを切り落とし、幅5mmの斜め切りにして水に放ち、水気をきる。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、熱湯でゆでてザルに上げ、斜め薄切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を強火で熱してナスを炒め、焼き色がついて少ししんなりしてきたら＜調味料＞の材料を加え、さらに炒め合わせる。

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2. 全体に炒められたらサヤインゲンを加えてサッと炒め、器に盛って白ゴマを振る。

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【副菜】スナップエンドウの卵サラダ
パクチー好きにはたまらないサラダです。

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調理時間：10分
カロリー：119Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

スナップエンドウ  1袋(100g)
パクチー（香菜）  1~2株 ゆで卵  1個
ツナ  (缶)40g
＜ドレッシング＞
  スイートチリソース  小さじ2
  オリーブ油  小さじ2
  塩コショウ  少々

【下準備】

スナップエンドウはヘタと筋を取り、分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、斜め半分に切る。パクチーは根元を切り落とし、ザク切りにする。

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ゆで卵はザク切りにする。ツナはザルに上げ、油をきる。

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【作り方】

1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、スナップエンドウ、パクチー、ゆで卵、ツナを加えて和え、器に盛る。

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