アメリカのトランプ大統領は、ドイツのメルツ首相を「ウクライナでの戦闘終結に向けて全く役に立っていない」と批判しました。トランプ氏によるメルツ氏への批判は、これで3日連続です。トランプ大統領は4月30日、SNSに投稿し、ドイツのメルツ首相は「ウクライナでの戦闘終結や、移民やエネルギー問題など、彼の『壊れた』国の問題解決に時間を割くべきだ」と主張しました。また、ウクライナでの戦闘終結に向けてメルツ氏が「まっ