SEVENTEENのメインボーカルDK（ドギョム、29）とSEUNGKWAN（スングァン、28）によるスペシャルユニット「DxS」が29、30日、千葉・幕張メッセ国際展示場で、初のユニット公演「DxS[SERENADE]ON STAGE−JAPAN」を開催。2日間で4万人を動員した。トークコーナーでは、初日公演後にお互いに歌を褒め合ったことを明かした。DKは「SEUNGKWANが同じチームにいてくれて頼もしい。深いエモーションで感じるままに歌う」と称賛。これに対し