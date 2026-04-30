4月30日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― 中村屋 [東証Ｓ]決算月【3月】4/30発表 継続保有期間「1年以上」の要件を追加する一方、100株以上を5年継続保有した株主に対し、5年ごとに新宿中村屋本店で使える3000円分のお買い物・お食事券を贈呈する長期保有優待を新設する。 ファンデリー