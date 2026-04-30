4月30日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充／変更 ―――――――――――



中村屋 <2204> [東証Ｓ] 決算月【3月】 4/30発表

継続保有期間「1年以上」の要件を追加する一方、100株以上を5年継続保有した株主に対し、5年ごとに新宿中村屋本店で使える3000円分のお買い物・お食事券を贈呈する長期保有優待を新設する。



ファンデリー <3137> [東証Ｇ] 決算月【3月】 4/30発表

保有株数に応じて贈呈する食事クーポンの金額を5000～2万円（従来は3000～1万5000円）に増額する。



ＡＮＡホールディングス <9202> [東証Ｐ] 決算月【3月】 4/30発表（場中）

現行の株主優待割引に加え、新たに国内線価格重視運賃（シンプル運賃）の割引設定を追加する。また、国内線搭乗優待である「株主優待番号ご案内書」については、長期保有者への優遇制度を導入するとともに、保有株数に応じた基本の発行基準を見直す。



■継続 ――――――――――――――



エックスネット <4762> [東証Ｓ] 決算月【3月】 4/30発表

新中期経営計画の期間（2030年3月末まで）も株主優待制度を継続する。毎年9月末と3月末時点で100株以上を保有する株主に、QUOカードド500円分を年2回贈呈する。



株探ニュース