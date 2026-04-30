きょう、1ドル＝160円台後半まで円安が進む中、片山財務大臣は「断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と早期の為替介入を示唆しました。発言を受け、市場では一転、1円以上円高となっています。片山さつき 財務大臣「私からはかねてより断固たる措置に言及をしてきたところですが、いよいよかねてから申し上げてきた断固たる措置を取るタイミングが近づいていると思っております」片山財務大臣は「断固たる措置を取