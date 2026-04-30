横手市出身のシンガーソングライター、高橋優さん主催の野外音楽フェス、「秋田キャラバンミュージックフェス」が、ことしはにかほ市で開催されます。30日、にかほ市役所を訪れた高橋さんは「フェスと一緒ににかほ市を満喫してほしい」と意気込みを語りました。高橋優さん「失礼します。こんにちは。よろしくお願いします」にかほ市役所を訪れた、高橋優さん。フェスの開催を前に、市川雄次市長にあいさつしまし