横手市出身のシンガーソングライター、高橋優さん主催の野外音楽フェス、「秋田キャラバンミュージックフェス」が、ことしはにかほ市で開催されます。



30日、にかほ市役所を訪れた高橋さんは「フェスと一緒ににかほ市を満喫してほしい」と意気込みを語りました。



高橋優さん

「失礼します。こんにちは。よろしくお願いします」



にかほ市役所を訪れた、高橋優さん。





フェスの開催を前に、市川雄次市長にあいさつしました。高橋優さん「2016年から秋田を盛り上げたいという思いで開催させていただいて、ことし改めてにかほ市で開催させていただけるということでキャラバンフェス2026の開催の改めてのご報告と、ご挨拶にやってまいりました」高橋さんが開催する「秋田キャラバンミュージックフェス」は、県内すべての市での開催を目指していて、ことしで8回目の開催となります。例年、県の内外から多くのファンが訪れる人気のイベントです。前回はおととし、能代市で開催され、2日間でのべ1万6,000人を動員しました。ことしは、にかほ市の象潟グラウンドを会場に9月26日と27日の2日間、開催されます。両日ともに白神・鳥海の2つのステージに分かれ、アーティストやお笑い芸人のステージも行われる予定です。にかほ市 市川雄次市長「市民の皆さんにとってのワクワクする年、令和8年ワクワクすることの一つとなっていましたので、私どもも一生懸命ご協力をさせていただいて成功に導けるように頑張りたいと思います」おとといから3日間、にかほ市の各地を訪れたという高橋さん。フェスに来たファンにも、にかほ市の名所や文化を合わせて楽しんでほしいと話しています。高橋優さん「鳥海山だったり日本海だったり、自然の景色もすごく素敵なんですが、自然が豊かなので食べ物もとってもおいしいんですけれども、そういう風にマンガとか芸術とかそういうものに触れに来るのもすごく楽しみなのかなと思うので、秋田キャラバンミュージックフェス2026と一緒に、にかほ市をいっぱい満喫していただけたら嬉しいです」※映像の一部をカットしています※4月30日午後6時15分のABS news every.でお伝えします