神奈川県内の倉庫に保管されている政府備蓄米＝2025年5月農林水産省は30日、2026年産の備蓄米買い入れに向けた2回目の入札結果を公表した。予定数量の20万7521トンのうち、初回分と合わせて計17万1432トンが落札された。落札率は全体の82.6％に上った。農水省の買い入れ価格の目安に関する情報が業界内で共有され、本格的に落札を狙う動きが広がったとみられる。14日に実施した初回入札では予定数量に対し5.6％の落札にとどま