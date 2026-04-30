北海道苫小牧市では、警察官らが子どもと高齢者に自転車の安全利用や安全な道路横断など交通事故防止を呼びかけました。苫小牧市では、警察官や交通安全協会の指導員らがスーパーの前でティッシュやチラシなどを配り、歩行者や自転車の事故防止を呼びかけました。（苫小牧警察署鷲頭進交通第一課長）「自転車に乗る人は正しいルールを身につけて、事故を起こさない、事故に遭わないような運転をしていただきた