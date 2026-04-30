女優・加藤小夏（２６）が３０日、ロッテの新飲料ブランドで新感覚のミネラルウオーターを展開する「ＴＨＥＤＡＹ」のイメージタレントに就任し、都内での発表会に登場した。新商品をイメージした金ボタンの鮮やかな赤いワンピース姿で登壇した加藤は、「いつか水のＣＭ、広告に出たいと思っていたので、すごくうれしい。チョコやお菓子、アイスが大好きなので、ロッテさんとご一緒できてうれしい」と大役に大喜び。自身が出