女優・加藤小夏（２６）が３０日、ロッテの新飲料ブランドで新感覚のミネラルウオーターを展開する「ＴＨＥ ＤＡＹ」のイメージタレントに就任し、都内での発表会に登場した。

新商品をイメージした金ボタンの鮮やかな赤いワンピース姿で登壇した加藤は、「いつか水のＣＭ、広告に出たいと思っていたので、すごくうれしい。チョコやお菓子、アイスが大好きなので、ロッテさんとご一緒できてうれしい」と大役に大喜び。自身が出演するＣＭが公開されると「かっこいいですよね」とアピールしていた。

ブランド名の「ＴＨＥ ＤＡＹ」は英語のスラングで「最高の日」を意味することから、トークでは、自身にとっての「最高の日」の過ごし方を発表。朝からランニング＆散歩、昼には部屋の掃除、本屋めぐり、ジムでのエクササイズ。夜はカフェで読書しサウナで整えて就寝。と充実したスケジュールを明かしたが、意外にも食事はすべて焼き肉というこだわりも。

実は、１人焼き肉が大好きで「昨日も１人焼き肉をしていました」というほど。「仕事柄、終わる時間がわからないので、誰かを誘うとかできないので結果的に１人になってしまう」という理由もあるが、比較的焼き肉店が夜遅くまでやっていることもあり「ありがたい」と言うなど、意外な一面を明かしていた。ちなみに好きな部位は「タン」という。

「ＴＨＥ ＤＡＹ」は、「気持ちアガる水」をコンセプトに“デイリープレミアムウォーター”を掲げ、新たな“水”選びを提唱。５月５日から首都圏のセブン−イレブンで「ナチュラルミネラルウォーター」と「スパークリングウォーター」を発売する。