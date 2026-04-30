千葉ロッテマリーンズと京成電鉄は30日、京成電鉄が運行する空港特急「スカイライナー」の都心・成田空港間の最短所要時間が“36分”であることと、千葉ロッテマリーンズの”サブロー”監督を合わせて、共同で「京成電鉄presents 夢をつなぐ -36- （サブロー）プロジェクト」を2026年度シーズンで実施することになったと発表した。その第1弾として、5月17日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム、14 時00分試合開始）から抽選