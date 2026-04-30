記事ポイント世界農業遺産・長良川の天然鮎専門店「みやちか」がスタッフ制服＆グッズのデザインを一般公募2026年5月1日（金）〜20日（水）受付、資格不問・採択作品には製作謝礼金鮎文化を次世代へ繋ぐ「創造プロジェクト」の第一弾として始動岐阜県郡上市の長良川沿いで天然鮎のヤナ漁と専門店を営む「天然鮎みやちか」が、2026年5月1日（金）からデザインコンテスト「あなたのデザイン、私が着ます！」の応募受付を開始します。