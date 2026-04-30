＜NTTドコモビジネスレディス初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞昨年まで「パナソニックオープンレディース」として開催されてきた大会が、新たにNTTドコモが冠スポンサーとなる4日間競技となり開幕した。現在、午前組がプレーしている。【ライブフォト】さわやか笑顔でピースをする選手は誰だ？3アンダーのトップには藤田さいき、2アンダー・2位タイに内田ことこ、吉田鈴、高野愛姫、平塚新夢、ルー