＜速報＞NTTドコモが冠の国内女子4日間大会が開幕！ 藤田さいき、吉田鈴、ルーキーらが上位でプレー中
＜NTTドコモビジネスレディス 初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞昨年まで「パナソニックオープンレディース」として開催されてきた大会が、新たにNTTドコモが冠スポンサーとなる4日間競技となり開幕した。現在、午前組がプレーしている。
【ライブフォト】さわやか笑顔でピースをする選手は誰だ？
3アンダーのトップには藤田さいき、2アンダー・2位タイに内田ことこ、吉田鈴、高野愛姫、平塚新夢、ルーキーの松原柊亜、蛭田みな美が続いている。先週のメジャー「シェブロン選手権」に出場した佐久間朱莉と、神谷そらは10番からスタートし、それぞれイーブンパーでプレーしている。前年大会覇者の菅沼菜々は、午後組の最終組のひとりとして、午後0時55分に1番からスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
NTTドコモビジネスレディス 初日の組み合わせ
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『100CB』の刻印に多面バックフェース 平塚新夢がブリヂストンの新アイアン投入か
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