ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 【グラファイトデザイン】TOUR ADFI 40g台のフレックスR2から70g台のTXまでと、幅広いゴルファーに対応しています グラファイトデザインの「TOUR AD」からニューモデルの「FI」が発売されました。私はふだん60g台なので、FI-6のフレックスSを試してみましたが、2