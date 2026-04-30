毎日のお弁当、マンネリ化していませんか？ 今回は定番のカレーそぼろやレンジで作れるチキンライス、意外なフレンチトーストなど脱マンネリが叶うお弁当レシピ7選をご紹介します。家族も自分も、蓋を開けるのが楽しみになるランチタイムを過ごしましょう！【スパイシー！】野菜たっぷりカレーそぼろ弁当♪お弁当の定番「3色そぼろ」をカレー味で大胆アレンジ！ ニンジン、玉ネギ、セロリと野菜をたっぷり刻み入れるので、栄養バラ