◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神・伏見がこの日も高橋を好リードでもり立てた。「すごすぎますね。（試合中は）そんなゼロにこだわんなくていいよと言っていました」3度の完封すべてでコンビを組むベテラン捕手は指示を超えてくる内容に舌を巻く。「中16日も空いて調整が大変だった中、序盤はちょっとバタついてしまったけど、尻上がりにどんどん調子が上がっていって良かったと思う」無四球
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