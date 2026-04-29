長崎出身のラッパー・Teteが新作ミニアルバム「Purple Game」を4月29日にリリース。あわせて自身のYouTubeにて収録曲「Purple Way Angels 2」(Prod. Cold citru$, KORK) のMUSIC VIDEO を公開した。同映像は制作をVIVRE、監督をDagが務めている。なお、Teteは5月5日（火祝）に開催される「KOBE MELLOW CRUISE 2026」（DAY 1）に出演することが決定している。＜リリース情報＞Tete『Purple Game』https://linkco.re/g48s8ab1