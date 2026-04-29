2026年のゴールデンウィークに、ある異変が起きていました。静岡・焼津市にある港の朝市で、生シラスの販売が中止となったのです。一方、東京都内を上空から見てみると、東京・世田谷区にある駒沢オリンピック公園には長蛇の列ができていました。一体、何をしているのでしょうか？行列ができていた先に向かうと、行われていたのは、29日から始まった「クラフト餃子フェス TOKYO 2026」です。日本各地の名物ギョーザから最新トレン