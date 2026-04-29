Xで話題「整列祭り」に続いて西濃運輸の公式SNSアカウントが「呼ばれた気がする……」といったコメントとともに1枚の写真を投稿しました。この投稿はXで70万以上表示されるなど注目を集めています。どういった内容だったのでしょうか。【写真】えっ…これが西濃運輸が投稿の「美しすぎるトラック整列」です同アカウントが投稿したのは、夕暮れ時に同社のトラックが整然と並んで駐車する様子です。これは一般ユーザーが「規律正