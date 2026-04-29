西濃運輸の公式SNSアカウントが「呼ばれた気がする……」といったコメントとともに1枚の写真を投稿しました。この投稿はXで70万以上表示されるなど注目を集めています。どういった内容だったのでしょうか。

【写真】えっ…これが西濃運輸が投稿の「美しすぎるトラック整列」です

同アカウントが投稿したのは、夕暮れ時に同社のトラックが整然と並んで駐車する様子です。これは一般ユーザーが「規律正しい並びの美しさ」というコメントとともに戦闘機や新幹線が整列する写真を複数枚投稿。これに公式アカウントが反応したものと見られます。

今回の投稿において、公式アカウントに対しては「美しすぎる」「西濃さんは整列美のエキスパート」「どうやったら、こんなきれいに駐車できるの！！」「西濃運輸さんの本気が業界を超えていくw」といったコメントが寄せられています。

またXでは2026年4月、同アカウントの投稿をきっかけにさまざまな企業やユーザーが西濃トラックばりに整然と並ぶさまざまなヒト・モノの様子を投稿する“整列祭り”が発生しました。この投稿においても企業やユーザーが西濃運輸公式に“便乗”するような形で、バスや青汁の包装、しいたけなどが整然と並ぶ様子が投稿されています。