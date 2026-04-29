日産自動車は、フォーミュラEチームがABB FIAフォーミュラE世界選手権シーズン12の第7戦・第8戦となるベルリン大会に参戦すると発表した。舞台はドイツのテンペルホーフ・エアポート・ストリート・サーキットとなる。【こちらも】（日産）の記事一覧はこちらレースは週末にダブルヘッダー形式で開催される。予選は両日11時40分、決勝は16時にスタートする予定だ。■ベルリン戦の位置付けベルリンはフォーミュラE全シーズンで