2026年4月28日、韓国・ハンギョレ新聞によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領が同日の閣議で、「防衛産業輸出が世界4位に浮上した韓国が、なぜ『外国の軍隊なくして自主防衛は難しい』という不安を抱くのか」と発言した。最近、軍事・安保分野に対する不安を抱く人がいるようだと指摘し、「在韓米軍を除いた韓国独自の軍事力は世界5位の水準」だと強調した上で、このように述べた。また、年間の国防費支出は北朝鮮の国内総生産