トヨタ自動車は、AIバスケットボールロボットの最新型「CUE7」を公開した。コート内での移動やドリブルを含めた動作性能を高め、従来モデルから大幅な進化を遂げた。【こちらも】（トヨタ）の記事一覧はこちらCUEは2017年、人工知能開発への挑戦として社内有志の活動から始まった。これまでに連続フリースロー成功や長距離シュートでギネス世界記録を達成している。■新型CUE7の特徴新型CUE7はフルモデルチェンジとして開発