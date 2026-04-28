クラブ契約フリーだったジャスティン・ローズ（英国）が「マクラーレンゴルフ」と契約を結んだことをSNSで発表。「マクラーレン」とは、言わずと知れたイギリスのレーシングチームで、高級スポーツカーメーカーとして確固たる地位を築く存在だ。【画像】2019年の本間ゴルフ製『ROSE PROTO』アイアンその「マクラーレン」がゴルフ業界への参入を発表。マクラーレンゴルフはInstagramで「チーム・マクラーレン・ゴルフへようこそジャ