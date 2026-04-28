北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員への任意の聴取が行われていることを受け、旭川市長が初めて会見を開きました。旭川市の今津市長の臨時会見の主な内容です。旭山動物園は当初は４月２９日から夏期開園の予定でしたが、今回男性職員が警察の任意聴取を受けたことで、２日間延期して開園は５月１日からとなりました。開園日の延期は「心苦しい決断」とし、職員への心理的な影響があったと説明しまし