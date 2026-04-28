タッカーが移籍後初のサヨナラ打「良かったです。移籍してきて良かったです」【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースのカイル・タッカー外野手は27日（日本時間28日）、本拠地のマーリンズ戦で移籍後初のサヨナラ打を放った。1点を追う9回2死満塁、フィリップスから逆転の中前2点打を放った。打撃不振に苦しんできた29歳は「良かったです。勝利に貢献できれば、いつでも嬉しいもの。ここに