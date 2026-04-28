タッカーが移籍後初のサヨナラ打「良かったです。移籍してきて良かったです」

【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースのカイル・タッカー外野手は27日（日本時間28日）、本拠地のマーリンズ戦で移籍後初のサヨナラ打を放った。1点を追う9回2死満塁、フィリップスから逆転の中前2点打を放った。打撃不振に苦しんできた29歳は「良かったです。勝利に貢献できれば、いつでも嬉しいもの。ここにきてからチームメートもコーチ陣もみんな素晴らしく接してくれる。移籍してきて良かったです」と声を弾ませた。

初回に2点を先制したが、2回以降は沈黙。あと一本が出ない展開が続いていたが、目覚めの一本を放ったのは1番・大谷翔平だ。2点差の9回1死一、二塁で右翼へエンタイトル適時二塁打。タッカーは「四球でチャンスを作って、ショウは点差を縮める大きな二塁打を打ってくれた。最後に素晴らしい打席が続いたことで、チャンスが来たのは大きかった。チームにとってビッグイニングになった」と声を弾ませた。

開幕から2番を任されたが、打率2割台前半と結果を出せず。23日から1番・大谷とのコンビは解消となった。「良い当たりは出ていた。前のシリーズ（カブス戦）でも、それほど感触は悪くなかったが、相手の好プレーがあった。良い打球を打ってもヒットにならないことはあるが、今夜はいくつか芯で捉えることができた。手応えはあった。とにかくボールを強く叩き、ヒットを打とうと努めました」。9回の劇打まで4打数無安打だった。復調のきっかけとしたい。

グラウンド上では喜怒哀楽の感情をほとんど出さない。それでも、内心は嬉しかったようだ。「一塁へ走り出した時はそれほど歓声は大きくなかったが、みんなが駆け寄ってくるのが見えて、一気に大きな歓声が上がって。最高でしたね」。昨オフに4年総額2億4000万ドル（約380億円）で加入した29歳の目覚めの一打となるか。（小谷真弥 / Masaya Kotani）