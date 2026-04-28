ハンバーガーチェーンのフレッシュネスバーガーが2026年4月27日に公式Xで、楽天モバイル 最強パーク宮城内の店舗で提供したホットドッグの焼成状態や対応をめぐり、「お客様に大変ご不快な思いをおかけしました」として謝罪した。また、同店舗でホットドッグの販売を休止するとした。X投稿の内容が「公式な見解および回答のすべて」フレッシュネスバーガー公式Xは「楽天モバイル 最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの