日本初のトレインドナースになるため、看護婦養成所に入学したりん（見上愛）と直美（上坂樹里）。「養成所編」に突入した『風、薫る』（NHK総合）第22話では、慣れない環境に戸惑う生徒たちの姿が描かれた。 参考：『風、薫る』第23話、美津（水野美紀）が卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る 個性豊かな同級生の最後に発言したのは東雲ゆき（中井友望）。おもむろに立ち上がると「ナイチンゲー