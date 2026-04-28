日本初のトレインドナースになるため、看護婦養成所に入学したりん（見上愛）と直美（上坂樹里）。「養成所編」に突入した『風、薫る』（NHK総合）第22話では、慣れない環境に戸惑う生徒たちの姿が描かれた。

参考：『風、薫る』第23話、美津（水野美紀）が卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る

個性豊かな同級生の最後に発言したのは東雲ゆき（中井友望）。おもむろに立ち上がると「ナイチンゲール女史は深い慈しみを持った優しい人ですわ」と感極まって訴える。子爵家の令嬢のゆきには、ナースを目指したきっかけがあった。

お宮参りで病人を介抱し、ナイチンゲールの声を聞いたゆき。看護婦は天命と確信したゆきは女学校を退学した。高潔な理想を抱くゆきがナイチンゲールの略歴を語り出したところでオープニングのタイトルバックが流れ、独演会は強制終了した。

天然なところもあるゆきは、周囲をなごませるキャラクターのようだ。台詞のぶつ切りといえば、2020年度前期『エール』で古川雄大が演じた“ミュージックティーチャー”御手洗を思い起こさせる。そんなゆきだが、女学校の同級生からは奇異な目で見られる。恵まれた立場を捨てて看護の道に進んだゆきたちは、周囲の偏見も相手にしなくてはならない。

ゆきを演じる中井友望は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズで、死体処理業者・田坂（水石亜飛夢）の後輩の宮内を演じていた。血が飛び散る凄惨な現場で、涼しい顔で任務をこなすギャップが印象的だった。『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）では、礼子（江口のりこ）の同僚の美月を演じており、多部未華子とは同作以来の共演。『孤独のグルメ』（テレ東系）の最新作となるSeason11第1話にも定食屋の店員役で出演している。今後も出演作が控えており、活躍が期待される一人だ。

初対面でうまくやっていこうとする同期の中で、相変わらずやさぐれているのは直美だ。食事当番をりんとまかされ、不機嫌を隠さない直美は、気づかうりんに「私の何を知ってるって言うの」と食ってかかる。実は直美は自分自身に怒っていた。寛太（藤原季節）に騙され、自分には人を見る目がないと悟った直美は、捨松（多部未華子）の言葉を信じてナースを目指すことにしたのだった。

ゆきや多江（生田絵梨花）もそうだが、一人ひとりに養成所へ入る動機がある。りんは、環（宮島るか）に「翼と刀」を与えるために、自分自身が学問を身に付ける必要があると感じたことだ。「翼と刀」は亡き信右衛門（北村一輝）の教えでもある。

さて、かんじんの授業のほうは看護の教員が不在。舎監兼通訳のエイ（玄理）が言うには「まだ船の上」とのこと。船でやってきた外国人教師といえば、『ばけばけ』（NHK総合）のヘブン（トミー・バストウ）が記憶に新しい。この時代の文化的ギャップは距離と時間を克服することが第一歩だった。

そして、最先端の学問を学ぶ上で不可欠なのが英語だ。ナイチンゲールから看護教育を受けたバーンズ（エマ・ハワード）が日本に到着する前に、ナイチンゲールの著書『NOTES ON NURSING（看護覚え書き）』を読了し、最後の章の意味を理解するようにという宿題が出された。もちろん全文英語である。

語学力のある多江と直美は互いをライバル視している。孤立気味な直美にとっては、自分の能力を発揮するチャンスだ。そんな直美は、多江が翻訳で行き詰まっても助けようとせず「ざまあみろ」と言い捨てる。その姿を目にしてりんがつぶやいた一言が、直美を直撃した。

「髪と一緒にいろいろ断ち切ったって、そう自分に嘘ついてるみたいで、かえって疲れそう」

りんには直美が意固地になっているように見えたのだろう。直美からすると、そうでもしないと自分を守れないのだが、少し意地の悪い言い方をしたくらいで、そこまで言われるのかと感じたかもしれない。「でれすけ」とりんの故郷の言葉で返したのは、失望とショックの大きさを表していた。

互いを知るりんと直美が、養成所で新しい人間関係に放り込まれることで、関係値が変わっていく。ポジティブにとらえるなら相互理解と成長のチャンスだが、本音で話す関係になれるだろうか？（文＝石河コウヘイ）