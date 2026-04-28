試合前、女性歌手とともに米国国歌を演奏【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ロックバンド「X JAPAN」のリーダー・YOSHIKIさんが27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムで行わるドジャースとマーリンズの試合前セレモニーに登場。女性歌手とともに米国国歌を届けた。YOSHIKIさんはドジャースカラーの鮮やかな“青一色”の衣装でグラウンドに登場。ホームベース後方付近に設けられた演奏スペース