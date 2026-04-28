◆東北から九州・沖縄まで、全国のご当地グルメが味わえる期間限定ビュッフェ4選。東京・神奈川のホテルで旅気分写真：ブラスリーミリーラ・フォーレ／ローズホテル横浜おでかけ気分が高まる初夏。そこで、首都圏にいながら、全国各地のご当地グルメが楽しめる期間限定のビュッフェをご紹介。豊かな自然に育まれた食材が魅力の福島ビュッフェや海の幸・山の幸が並ぶ四国、ブランド肉や伝統料理が味わえる九州・沖縄フェアまで、各