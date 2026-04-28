近畿各地で行われている高校野球の春季各府県大会。ゴールデンウィークが近づき、大会も中盤戦に突入しています。兵庫では４月２６日（日）にベスト８進出をかけた３回戦８試合が行われ、はやくも神戸国際大付と報徳学園の実力校が対戦しました。 【画像で見る】強豪校同士が激突！会場の様子と選手たちの表情は？ 兵庫県を代表する強豪校の激突、晴天の日曜日とあって会場となったウインク球場（姫路）には、大