近畿各地で行われている高校野球の春季各府県大会。ゴールデンウィークが近づき、大会も中盤戦に突入しています。兵庫では４月２６日（日）にベスト８進出をかけた３回戦８試合が行われ、はやくも神戸国際大付と報徳学園の実力校が対戦しました。

【画像で見る】強豪校同士が激突！会場の様子と選手たちの表情は？

兵庫県を代表する強豪校の激突、晴天の日曜日とあって会場となったウインク球場（姫路）には、大勢の観衆がつめかけました。

強豪校同士が激突！大勢の観客が見守るなか先制したのは…？

先制したのは神戸国際大付属。１回裏、報徳学園の先発・澤田悠佑投手から２アウト２塁のチャンスをつくると、４番・山城颯音選手がレフトへのタイムリーヒット、この回さらに１点を加えて２点をリードします。

一方の報徳学園もすぐさま反撃します。直後の２回表、神戸国際大付属の先発・豊岡速伍投手からヒットとフォアボールを絡めてノーアウト満塁のチャンスをつくると、７番・横井陽選手がレフトへのタイムリーヒット、さらに８番・大路来輝選手がライトオーバーの２点タイムリーツーベース。

この一打で３対２と逆転すると、続く９番・吉野寛太選手もセンターへきっちりと犠牲フライ。報徳学園・大角健二監督が「今までは、（練習試合も含めて）個の打撃が目立ったが、ここにきて打線がつながるようになった」と話したように、鮮やかな集中打で４対２と逆に２点のリードを奪います。

報徳学園が2点のリード…先発の澤田投手はランナーを出しながらも得点許さず

２点のリードをもらった澤田投手、２回以降は、ランナーを出しながらも神戸国際大付に得点を許しません。コンビを組むキャッチャーの降旗洸選手の好リードにも助けられて、２回、３回、４回と０を並べていきます。

すると５回表、スリーベースヒットで出塁した古橋功亮選手をサードにおいて、その降旗選手がセンターへのタイムリーヒット。「狙っていたストレート、しっかりとコンパクトに打つことができた」と振り返ったヒットで、５対２とリードを３点にひろげました。

粘る神戸国際大付属 1点差に詰め寄る…長打なら逆転サヨナラ

しかし、さすがは神戸国際大付属。昨秋の近畿大会を制して選抜大会にも出場した実力を見せつけます。

７回から登板した２人目の橋本大智投手が力強い投球で報徳学園の攻撃を抑えると、８回には、３番・石原悠資郎選手、４番・山城颯音選手、代打・川中鉄平選手の３連打で１点を返すと、９回にも２アウトから３番、４番の連打で１点を返してなおも１塁２塁、５対４と１点差に迫ってヒットが出れば同点、長打なら逆転サヨナラの場面をつくります。

迎える報徳バッテリー 強豪校同士の決戦の行方は？

ここで迎えるバッターは、８回にタイムリーを放っている川中鉄平選手。しかし、ここは澤田投手と降旗捕手バッテリーの冷静な投球が光りました。

８回、１点を許した後の１アウト２塁３塁のピンチでも落ち着いて連続三振で切り抜けたバッテリー、この場面でも、打ち気にはやる川中選手のタイミングを上手く外しました。

最後はスピードを抑えたスライダーでセンターフライに打ち取ってゲームセット。兵庫を代表する強豪校同士の対戦は、報徳学園が５対４で粘る神戸国際大付を振り切って勝利しました。

澤田投手「去年秋、この球場で大事な公式戦に敗れているので勝ててよかった」

神戸国際大付・青木尚龍監督は、「最後はよく粘ってくれたが、あと１本が出なかった。自分たちに何が足りないか、（選手達も含めて）もう一度、気づくことができた試合」と振り返りました。

一方で報徳学園・大角監督は「控えのメンバーも含めて、３年生全員が澤田投手を勝たせようと一つになっていた。その気持ちが最後はあと押ししてくれた」と語りました。

「去年の秋、この球場で自分のピッチングができなくて大事な公式戦に敗れているので、勝ててよかった。今日は周りに助けてもらいながらですけど、しっかりと勝負できた。これからもっともっと成長していかないと」と話した澤田投手。

報徳学園が、チーム一丸の強さをみせてベスト８進出です。

そのほかの試合の結果は、以下のとおり。選抜大会に出場した東洋大姫路は東播磨に逆転勝ち、高砂はタイブレークにもつれもむ熱戦を制して、準々決勝進出を決めています。

高校野球・春季兵庫県大会 3回戦の結果を一覧で見る 準々決勝の組み合わせは？

【高校野球・春季兵庫県大会】

▼３回戦結果

報徳学園 ５－４ 神戸国際大付

社 ５－４ 須磨学園

明石商 １２－２ 豊岡総合（６回コールド）

神戸学院大付 ３－０ 市尼崎

高砂 ６－５ 三田学園(延長１０回タイブレーク)

篠山産 ４－３ 小野

滝川二 ４－１ 仁川学院

東洋大姫路 ６－４ 東播磨

▼準々決勝組み合わせ ４月２９日(水・祝)

報徳学園 対 社

明石商 対 神戸学院大付

高砂 対 篠山産

滝川二 対 東洋大姫路